KeokeN Interactive entlässt den Rest seines Teams

Obwohl Entlassungsankündigungen in den letzten Monaten seltener geworden sind, befinden wir uns immer noch in einem Jahr, in dem Tausende und Abertausende von Mitarbeitern in der Spieleindustrie ihren Job verloren haben. Während KeokeN Interactive bereits gezwungen war, Entlassungen vorzunehmen, um das finanzielle Ausbluten zu stoppen, hat der Entwickler nun bekannt gegeben, dass er gezwungen war, auch den Rest seines Teams zu entlassen.

In einem Beitrag auf X haben Koen und Paul Deetman von KeokeN gesagt, dass das Unternehmen den Rest seiner Mitarbeiter entlassen musste, nachdem es in letzter Zeit bei GDC nicht gelungen war, Veröffentlichungs-, Auftrags- oder Entwicklungsoptionen zu generieren.

CEO Koen Deetman kommentiert die Entscheidung wie folgt: "Paul und ich sind schwer geschlagen, aber weit davon entfernt, geschlagen zu sein. Es ist unsere persönliche Mission, KeokeN Stein für Stein wieder aufzubauen, wie wir es zuvor getan haben, im Namen unseres Volkes und das Vermächtnis unserer Spiele fortzusetzen."

In diesem Sinne wurde ein Plan angekündigt, ein Kickstarter zu erstellen und einzurichten, das dem Entwickler helfen wird, die notwendigen Mittel zu generieren, die benötigt werden, um Deliver Us Home zu schaffen, den dritten Teil der Deliver Us -Serie, ein "Spiel, das wir für Sie und mit Ihnen bauen werden", wie die Deetmans hinzufügen.