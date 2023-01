Keoken Interactive bereitet uns auf den Start von Deliver Us Mars vor

HQ

Es dauert weniger als einen Monat, bis Keoken Interactive seinen Sci-Fi-Nachfolger zum Abenteuerspiel Deliver Us The Moon veröffentlicht. Diese Fortsetzung wird als Deliver Us Mars bekannt sein und wird Anfang Februar erscheinen, am zweiten, um genau zu sein.

Aber vor diesem Datum hat der Entwickler - und Publisher Frontier Foundry - einen weiteren Trailer veröffentlicht, der uns einen weiteren kurzen Einblick in die Geschichte und den staubigen roten Planeten gibt, den die Spieler erkunden müssen, wenn sie sich in den Schuhen der Protagonistin Kathy befinden.

Während Sie unten den neuen Countdown to Launch-Trailer sehen können, finden Sie unten auch die Zusammenfassung der Geschichte für Deliver Us Mars, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was das Spiel bieten wird.

"10 Jahre nach den Ereignissen von Deliver Us The Moon ist es das Ziel der Protagonistin Kathy Johanson in Deliver Us Mars, die ARKs zurückzuholen, mächtige Schiffe, die die Technologie zur Umkehrung des Klimawandels enthalten. Ihre Motivation, zum Roten Planeten zu reisen, wird jedoch durch die Möglichkeit erschwert, dass ihr lange verschollener Vater Isaac noch am Leben sein könnte. Die Spieler werden die Klippen des Mars erklimmen, Rätsel lösen und in Null-G erkunden, während sie das Geheimnis aufdecken, was mit den früheren Bewohnern der ARK in diesem narrativen Spiel passiert ist.