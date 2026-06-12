Kenwood Quick Mix Go (2026)

Wir sind generell ziemlich beeindruckt von Kenwoods Go-Serie. Es ist ziemlich einfach, es zu mögen, denn Kenwood macht etwas, das auf dem Elektronikmarkt eher selten ist: Er bietet eine günstigere Alternative zu bestehenden Produkten von... nun ja, sich selbst, ohne bei Leistung und Qualität Kompromisse einzugehen.

Sowohl der Handmixer als auch der Küchenprozessor bieten robuste Motoren, benutzerfreundlichkeit, ein kompaktes Design und vor allem eine klar kommunizierte Vision – alles nur zu einem Bruchteil dessen, was man sonst erwartet hätte.

Was den Quick Mix Go angeht, sieht die Geschichte etwas anders aus, denn obwohl 40 Pfund für einen Handmixer sicherlich kein Vermögen sind, braucht man nur einen kurzen Suchmoment, um festzustellen, dass die meisten konkurrierenden Marken wie KitchenAid, Philips und Braun ungefähr das gleiche verlangen, während Kenwood selbst bereits den QuickMix+ zum exakt gleichen Preis anbietet.

Selbst ohne diesen Preisvorteil ist der Quick Mix Go dennoch ein nettes kleines Küchengerät. Der Motor hat 350W, was mehr als genug ist, und du bekommst zwei Zubehörsätze: die Schneebesen und die Teighaken, beide aus Edelstahl. Es gibt ein SureEject-System, das bedeutet, dass ein einfacher Knopf sie freigibt, sodass man nicht ziehen oder ziehen muss, und obwohl der Schritt-für-Schritt-Schieberegler oben etwas plastikartig wirkt, gibt es fünf einzelne Einstellungen.

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Und genau das macht Go zum Go. Er ist im gleichen schönen "Eucalyptus Green" erhältlich wie die anderen neuen Modelle und sieht einfach attraktiver aus als das Waschmaschinenweiß, das sonst den Markt dominiert, wenn man 30 Sekunden googelt. Es ist tatsächlich seltsam, warum andere Hersteller nichts Ähnliches versuchen, denn das kann nicht viel zu den Produktionskosten beitragen, nur um diesen Geräten etwas Charakter zu verleihen. Außerdem gibt es eine Art Deckel und eine Rille an der Seite des Handmixers, die das Kabel komplett verdecken können. Der Deckel bedeutet, dass das, was sonst schwer zu verstauen wäre, jetzt nur noch eine leicht rechteckige Kiste ist, die leicht auf alles andere gestapelt werden kann.

Es ist ein "Gimmick", ja, vielleicht, aber Kenwood denkt hier an eine sehr praktische Benutzerfreundlichkeit, und das ist lobenswert. Wenn nichts anderes, ist es tatsächlich leichter zu lagern und auch kleiner als viele andere Mischer.

Auch hier gilt: 40 Pfund sind nicht viel, und schon gar nicht für etwas, auf das man sich verlassen möchte, wenn man es endlich braucht. Er hat nicht denselben Marktvorteil wie der Handmixer, aber das heißt nicht, dass er nicht trotzdem empfehlenswert ist.

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