Kenwood MultiPro Go Blend

Letztes Jahr haben wir uns zum ersten Mal die Go-Serie von Kenwood genauer angesehen, einschließlich des Go MultiPro, einer intelligenten, vielseitigen kleinen Küchenmaschine mit einem Saugnass-Saugnapf am Boden. Dank seines attraktiven pastellfarbenen Designs und der kompakteren Größe war es unglaublich leicht zu empfehlen, unabhängig vom Preis.

Kenwood hat die Serie kürzlich aktualisiert, und die größte Veränderung ist, dass der MultiPro selbst mehr Funktionalität gewonnen hat, so sehr, dass derselbe Name einfach nicht mehr ausreichte. Es heißt jetzt MultiPro Go Blend, und der Name spricht für sich.

Aber um zunächst über den Küchenmaschine selbst zu sprechen, können wir uns passend beziehen auf... Nun ja, wir selbst:

Auch hier verfügt sie über eine relativ kleine 1,3-Liter-Schüssel, und die Schneideblätter sind vertikal "gestapelt", sodass sie nicht breiter ist als unbedingt nötig. Das bedeutet, dass es außergewöhnlich einfach ist, zum Beispiel in Schränken oder tiefen Schubladen zu verstauen, und außerdem sind alle Accessoires des Geräts im selben Rahmen verstaut, sodass keine separate Schublade für zusätzliche Gegenstände nötig ist. Außerdem gibt es eine Funktion namens 360 Express Serve, was im Grunde bedeutet, dass statt zum Beispiel Gurken in die Schüssel am Boden zu fallen, sondern zur Seite in eine Schüssel Ihrer Wahl gedrückt werden. Das ist ziemlich schlau.

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Wie das Original hat es nur eine Geschwindigkeitseinstellung sowie die traditionelle "Pulse"-Option, aber bei so grundlegender Funktionalität braucht es wirklich keine weiteren Optionen. Diese Maschine gibt es, um Dinge in kleinere, gleichmäßige Stücke zu schneiden, und die Schärfe der Blätter sowie die glatte Motorrotation machen das zum Kinderspiel. Das bedeutet auch, dass es viel einfacher ist, den MultiPro zur Reinigung auseinanderzunehmen, was natürlich jedes Mal nötig ist.

Er hat das Äquivalent von 650 W Leistung, was für die meisten Aufgaben reicht, und da er nur 30 Zentimeter hoch ist, ist er definitiv ein praktischer kleiner Kerl, daran besteht kein Zweifel.

Und dann ist da noch der Mixer. Die Idee ist, dass man die erwähnte Schüssel ganz entfernen und einen 1,2-Liter-Mixer aufschalten kann, mit dem man schnell einen Smoothie oder was sonst noch benötigt hat. Es verwendet die gleiche Einzelgeschwindigkeitseinstellung (oder "Pulse"), fügt aber natürlich einfach mehr Funktionalität in dasselbe Paket hinzu. Das Beste daran ist, dass man, während ich das hier schreibe, es tatsächlich für knapp unter 50 Pfund im Angebot bekommen kann – ein absolut verrückter Preis für ein so vielseitiges Werkzeug.

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Natürlich gibt es zweifellos Verbraucher, die eine größere Schüssel für eine Küchenmaschine oder sogar einen größeren Mixer brauchen. Aber wenn Sie Bequemlichkeit und Funktionalität in den Mittelpunkt stellen und nicht verteuern möchten, erfüllt die Go-Serie weiterhin alle drei Anforderungen hervorragend. Jetzt macht es einfach noch mehr als zuvor.