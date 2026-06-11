Kenwood Go Stand Mixer (2026)

Wenn Sie nach dem typischen Kenwood-Mixer suchen – der zusammen mit vielleicht KitchenAid als der häufigste und beliebteste Marktführer gilt – würden die meisten Leute wahrscheinlich direkt auf den Chef Baker verweisen, der in der Regel zwischen 400 und 550 Pfund erhältlich ist. Es ist nicht billig.

Natürlich gibt es günstigere Alternativen, aber es ist dennoch bedeutsam, wenn der Hersteller selbst eine Unterserie auf den Markt bringt, die nicht nur den Preis erheblich senkt, sondern gleichzeitig auch ein unterhaltsameres, farbenfroheres Design bietet. Aber das ist das ganze Konzept hinter dem Kenwood Go.

Der Mixer der Kenwood Go-Serie ist für 250 Pfund erhältlich und oft deutlich günstiger. Es ist jetzt in Eucalyptusgrün erhältlich, einer wirklich auffälligen Farbe, ergänzt durch zwei recht zusätzliche Farben, ein pastellartiges Blau und Rot – und es ist kompakter – was ehrlich gesagt gut ist, aber die Tatsache, dass es auch günstiger ist, ist wirklich das Hauptverkaufsargument.

Zuallererst hat Kenwood offensichtlich daran gearbeitet, die Höhe zu reduzieren, ohne die Kapazität des Bowls zu beeinträchtigen. Schließlich ist das der wichtigste Faktor für einen Mixer.

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Es ist fantastisch als Hardware. Die verwendeten Materialien haben eine taktile Qualität, die es unendlich teurer erscheinen lässt, als es tatsächlich ist; Das Schloss, mit dem man die Spitze der Maschine anheben kann, ist sowohl schwer als auch reaktionsschnell, und es ist wirklich clever, einen Tragegriff darauf zu setzen, da die meisten Leute wahrscheinlich einen Mixer in einem Schrank oder Ähnlichem aufbewahren. Er ist nur 30 Zentimeter hoch, was beim Stauraum wirklich einen Unterschied macht. Und ja, er ist auch nur 18 Zentimeter breit, sodass man den Unterschied wirklich spüren kann.

Trotzdem fasst die Schüssel volle vier Liter, was es ermöglichen sollte, alles zu fassen, wofür Sie im Alltag einen Mixer benötigen. Zugegeben, Kenwood hat auf die hübsche Dekoration an der Seite verzichtet, was ganz natürlich ist, aber das kleine Scrollrad oben ist leicht verständlich, daran besteht kein Zweifel.

Trotz des niedrigeren Preises bekommt man drei komplette Werkzeuge: einen K-Beater, einen Schneebesen und einen Teighaken, sodass man sowohl schlagen als auch kneten kann, und außerdem gibt es einen sogenannten "Splash Guard", den man oben auf die Schüssel legen kann. Außerdem gibt es ein eingebautes Messgerät, das dir helfen kann, während des Knetens die richtige Menge in den Teig zu geben – clever!

Der Motor selbst hat 800W, und im Vergleich dazu bekommt man bei einem KitchenAid Artisan etwa 300W, sodass Kenwood in Bezug auf die rohe Leistung in diesem Verbrauchersegment immer noch vorne ist. Der Punkt ist einfach, dass sie bei der tatsächlichen Leistung offensichtlich nicht gespart haben, und ich hätte keine Probleme, dem Go-Mixer irgendeine alltägliche Aufgabe zuzuwerfen, auch wenn er günstiger ist.

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Das Einzige, was etwas nervig ist, ist eine Art Auto-Off-Funktion, bei der der Mixer automatisch ausgeschaltet wird, um Strom zu sparen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Funktion zu deaktivieren, und du bist nicht immer mit dem Mixer fertig, nur weil er nicht aktiv knetet. Und dann ist da noch die Tatsache, dass die Vier-Liter-Schüssel selbst für alles, wofür ich sie während der Testzeit nutzen konnte, mehr als ausreichend war, obwohl ich von einigen erfahreneren Bäckern des Redaktionsteams verstehe, dass es leicht zu klein sein kann.

Aber da er deutlich günstiger, attraktiver und kompakter ist, ist es wirklich schwer, den Go-Mixer nicht zu mögen. Es ist wahrscheinlich zu teuer, um es als Weihnachtsgeschenk zu schenken, aber auf jeden Fall einen Blick wert.