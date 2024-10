Kenwood bringt kompaktere Küchengeräte-Serie Go auf den Markt

HQ

Kenwood hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch die Einführung funktionaler und ästhetisch ansprechender Küchengeräte einen Namen gemacht, und insbesondere der Mixer hat seinen Weg in Millionen von Haushalten gefunden.

Ihr nächstes Projekt ist sowohl erschwinglicher, kompakter als auch einfacher zu verstauen. Sie heißt "Kenwood Go"-Kollektion und besteht aus einem neuen Mixer, einem Quickmix Go Handmixer und einer Küchenmaschine, die alle zu niedrigeren Preisen und in kräftigeren Farben erhältlich sind.

"Mit der neuen Go Collection können Sie von über 70 Jahren Know-how von Kenwood in der Zubereitung von Speisen profitieren, auch wenn der Platz knapp ist. Mit einer Höhe von weniger als 30 cm sind diese Küchenhelden so konzipiert, dass sie in tiefe Schubladen, Schränke und Ecken passen, wodurch sie leicht zu verstauen und immer einsatzbereit sind", sagt Kenwood auf der offiziellen Go-Website

Ihr werdet bald Quick Look-Videos der drei Go-Produkte auf Gamereactor sehen können, aber im Moment gibt es unten offizielle Bilder von ihnen.

Werbung: