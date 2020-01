Kentucky Route Zero soll Ende Januar beendet werden - diesmal wirklich

Im Herbst 2017 haben uns die Indie-Entwickler von Cardboard Computer stolz verraten, dass sie ihr interessantes Abenteuer Kentucky Route Zero in absehbarer Zeit abschließen werden. Aus diesem großen Plan ist bis zum heutigen Tage aus unbekannten Gründen nichts geworden, doch Publisher Anapurna Interactive hat dem kleinen Team in den letzten Monaten unter die Arme gegriffen, damit sie ihr Projekt doch noch fertigstellen können.

Heute datierte der Vertriebspartner die Veröffentlichung des noch fehlenden, fünften Akts auf den 28. Januar 2020. Am gleichen Tag sollen die "TV-Edition" genannten Konsolenversionen der zuvor bestätigten Plattformen Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Die gesamte Spielerfahrung ist in diesen Paketen enthalten. Wir wissen zurzeit nicht, wie teuer die Einzelepisode oder das Gesamtpaket wird, dafür gibt es einen neuen Trailer:

Quelle: Twitter, Webseite des Studios.