Kenny wird (wieder) getötet und Butters bricht die Realität in Fortnite s South Park-Wohnwagen

HQ

Wir wussten, dass das South Park Fortnite Crossover schon morgen, am 9. Januar, erscheinen würde, aber jetzt hat Epic Games den offiziellen Trailer für The Clashing of Entertainment Titans geteilt, und es sieht so aus, als wäre es etwas, das man nicht verpassen sollte.

Das Video beginnt wie eine normale South Park Episode darin, wie Cartman, Kenny, Kyle und Stan Fortnite spielen, während Butters in der Lobby wartet, völlig ausgeschlossen. Natürlich wird Kenny oft getötet, aber die Bande scheint eine Menge Spaß zu haben, abgesehen von Butters... Am nächsten Tag erscheint Butters im Schulbus verkleidet als Professor Chaos und bewaffnet das mächtige Stick of Truth, benutzt die berühmte Waffe, um die Realität zu seiner eigenen zu machen, und wünscht, dass die Gruppe Fortnite mit ihm spielt – eine Aktion, die die beiden Welten in einem chaotischen Ereignis zusammenführt.

Was dieses Crossover hinzufügt: Cartman, Kyle, Stan, Kenny und Butters (Professor Chaos ) erscheinen alle als Skins und werden durch den neuen Ingame-Standort Cartman Land, neue Gegenstände und sogar die Stick of Truth unterstützt, die man finden und in die Praxis umsetzen kann. Es versteht sich von selbst, dass es sich wie ein Crossover anfühlt, das man sich anschauen sollte.

Sehen Sie sich den Trailer unten an und steigen Sie morgen schon ein, der bis zum 5. Februar läuft.