Kennt ihr schon Livonia, die neue Karte von DayZ?

DayZ begleitet uns schon lang, doch zum ersten Mal seit seiner Einführung im vergangenen Dezember wird der Shooter eine neue Karte erhalten. Microsoft hat in dieser Woche auf ihrer Inside-Xbox-Show Livonia in einem kleinen Clip vorgestellt. Die Map ist von einer aktuellen Karte in Arma 3 inspiriert und muss separat erworben werden. Mit einer Größe von 163 km² bietet sie allerhand Platz für euren Unsinn. Im Gegensatz zur Ausgangskarte ist Livonia ein bisschen bewachsener, die Wälder sind dichter und grüner, es gibt mehr Seen und Flüsse. Die Spieler können wohl auch mit Wetterunterschieden rechnen, von leichtem Regen bis hin zu schweren Stürmen. Tiere und Pflanzen sollen ein völlig neues Ökosystem erhalten, verspricht Bohemia Interacitve.

