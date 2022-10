Kenneth Branaghs Hercule Poirot kehrt für einen dritten Film zurück

HQ

Nach Mord im Orient-Express und dem jüngeren Death on the Nile kehrt Kenneth Branaghs berühmter belgischer Detektiv im dritten Film der Reihe für einen weiteren Ausflug zurück.

Wie von Variety berichtet, wird der Film in Venedig als A Haunting bekannt sein und den ikonischen Detektiv an einer Séance teilnehmen sehen, die sich bald in eine Morduntersuchung verwandelt, wie es für Poirot heutzutage üblich geworden ist.

Der Film soll 2023 zu einem unangekündigten Zeitpunkt erscheinen, wobei die Produktion bereits im November dieses Jahres beginnen soll. Eine Reihe von Personen wurde bereits gecastet, darunter Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Camille Cottin, Jude Hill, Kyle Allen, Emma Laird, Kelly Reilly, Ali Khan und Riccardo Scamarico.

Werden Sie in die Kinos gehen, um Poirots neuestes Abenteuer zu sehen, wenn es nächstes Jahr ankommt?