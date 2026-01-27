Kenne deine Crew in Dragon Quest VII Reimagined

HQ

Wir können jetzt ernsthaft anfangen, die Tage bis zum Erscheinen von Dragon Quest VII Reimagined am 5. Februar herunterzuzählen. Bei so wenig Zeit ist klar, dass Square Enix den Druck ernsthaft erhöht hat, und wir bekommen regelmäßig neue Trailer und Videos, die verschiedene Aspekte der stark modernisierten Interpretation eines der besten japanischen Rollenspiele aller Zeiten zeigen.

Nachdem wir vor einem Monat ein Video namens Adventure Log Part 1 veröffentlicht hatten, das die Welt zeigte und die Geschichte präsentierte, vermuteten wir, dass es auch einen zweiten Teil geben würde, und vermutlich auch einen dritten Teil zu gegebener Zeit. Jetzt wurde Adventure Log Teil 2 veröffentlicht, und diesmal denkt Square Enix, dass es Zeit ist, deine Reisebegleiter kennenzulernen, denn was wäre ein japanisches Rollenspiel ohne Begleiter, die dich auf deiner Reise begleiten?

Du kannst dir das Video unten ansehen, und vergiss nicht, dass es eine spielbare Demo für alle aktuellen Formate gibt: PC, PlayStation, Switch und Xbox. Dein Spielstand wird auch ins fertige Spiel übertragen.