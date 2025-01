Kenichi Nishi unterzeichnet eine Vereinbarung mit dem Studio Quantum Box zur gemeinsamen Entwicklung eines Projekts auf den Kanarischen Inseln

HQ

Route24, das Studio, das vom historischen Spieledesigner Kenishi Nishi gegründet und geleitet wird, hat einen Zwei-Millionen-Euro-Vertrag mit dem kanarischen Studio Quantum Box unterzeichnet, um gemeinsam am nächsten Projekt des japanischen Entwicklers zu arbeiten.

Nishi, ein historischer Spieledesigner, entwickelte während seiner Zeit bei Suqaresoft in den 1990er Jahren einige der beliebtesten Titel des Unternehmens wie Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars und Chrono Trigger. Nach dieser Zeit arbeitete er weiterhin für verschiedene Unternehmen, darunter Nintendo, bis er 2006 sein eigenes Studio gründete.

Im Moment sind keine weiteren Informationen über dieses gemeinsame Projekt zwischen dem spanischen und dem japanischen Studio bekannt, aber das Team hat sich in diesen Tagen getroffen und scheint sehr begeistert von dem Projekt zu sein. Der erste Kontakt fand auf der letzten Tokyo Game Show statt, daher wird es noch eine Weile dauern, bis wir mehr darüber wissen.