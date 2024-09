Kendrick Lamar wird die Halbzeitshow des Super Bowl 2025 anführen

HQ

Kendrick Lamar - einer der größten Rapper der Neuzeit, wenn nicht sogar der größte Rapper der Neuzeit - wird die Halbzeitshow des Super Bowl 2025 anführen. Er ist schon einmal bei der Show aufgetreten, aber im Jahr 2022 trat Lamar neben Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem und Mary J Blige auf.

Lamar wird dieses Mal der Headliner sein, und am 9. Februar, wenn der Super Bowl stattfindet, werden alle Ohren auf seine Hitsingle Not Like Us gespannt sein, bei der es sich um einen Diss-Track handelt, der auf Drake abzielt. Es wäre der ultimative Diss, Drake mit diesem Track zu treffen, während er von Dutzenden Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesehen wird.

"Rap-Musik ist bis heute das einflussreichste Genre. Und ich werde da sein, um die Welt daran zu erinnern, warum", sagte Lamar (via BBC). "Sie haben den Richtigen."

