Kendrick Lamar bringt eine riesige Sammlung von Westküsten-Künstlern für die Show "Ken & Friends - The Pop Out" heraus

Zur Feier von Juneteenth versammelte Kendrick Lamar während seiner Show in Los Angeles die gefühlt gesamte Hip-Hop-Szene der Westküste. Ken & Friends - The Pop Out rockte ein Publikum von rund 20.000 Menschen im Kia Forum in Inglewood.

Kendrick spielte alte und neue Hits, aber nichts wurde öfter gespielt als sein Hit-Diss-Track, der auf Drake abzielte, Not Like Us. Er spielte den Song fünfmal, und das Publikum zeigte nicht einmal einen Hauch von Langeweile.

Am Ende der Show brachte Kendrick 25 weitere Künstler der Westküste vor, darunter Dr. Dre, Tyler the Creator, Jay Rock und mehr. Schauen Sie sich unten einen Clip aus der Show an, der sich in den sozialen Medien verbreitet:

