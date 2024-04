Kena: Bridge of Spirits scheint für Xbox Series S/X zu kommen

HQ

Kena: Bridge of Spirits wurde 2021 als PlayStation-exklusiver Titel veröffentlicht und erhielt viel Aufmerksamkeit für seine atemberaubenden Animationen. Das Abenteuer folgt Kena, einer jungen Geisterführerin, die zufällig auch magische Fähigkeiten besitzt, mit denen sie verstorbene Menschen in die Geisterwelt führte.

Das Abenteuer erhielt überwiegend positive Kritiken, und jetzt scheint es, als ob mehr Leute in der Lage sein werden, zu erkunden, was das Spiel zu bieten hat. Wie von Idle Sloth on X erwähnt, hat Kena: Bridge of Spirits vom ESRB eine Altersfreigabe für Xbox Series S/X erhalten, was mit ziemlicher Sicherheit bedeutet, dass es sehr bald auf Microsofts Konsolen erscheinen wird

Wir werden darauf zurückkommen, wenn es bestätigt wurde.