Kena: Bridge of Spirits reinigt Geisterschrein im August

You're watching Werben

Der funkelnde, farbenfrohe und visuell auffällige Titel Kena: Bridge of Spirits durfte während der gestrigen State of Play ebenfalls strahlen. Eigentlich haben wir erwartet, dass der Titel das erste Quartal 2021 aufhellen würde, doch der Aufstieg zur Geisterwächterin erfordert ein kleines wenig mehr Vorbereitung für die Entwickler von Ember Lab. Der Titel wird deshalb erst am 24. August auf Playstation-Konsolen und PC erscheinen.

Als Entschädigung bekamen wir einen soliden Eindruck vom Kampfsystem des Spiels. Obwohl sich Titelheldin Kena selbst ganz gut verteidigen kann, braucht sie die Rot genannten schwarzen Blobs, um sich gegen die böse Magie durchzusetzen, die diesen Ort heimsucht. Wir werfen die kleinen Wesen wie in Pikmin auf Feinde oder lassen sie in Schwärmen feindliche Schwachstellen offenbaren und attackieren. In Zusammenspiel mit den schönen Lichteffekten scheint das ein spannender Mix zu werden.