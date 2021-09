HQ

In diesem Spiel lohnt es sich wirklich, sich die Zeit zu nehmen, um Rätsel zu lösen und gefangene Seelen zu befreien.

Kena: Bridge of Spirits hat uns sofort umgehauen, als wir es vor über einem Jahr das erste Mal zu sehen bekamen. Genau wie bei Overwatch kamen uns sofort die Pixar-Filme in den Sinn, doch dieses Game wirkte sogar noch hübscher. Ich hatte damals das Gefühl, dass dieser Titel wirklich zeigen könnte, was die Playstation 5 drauf hat. Die Konsole ist jetzt fast ein Jahr auf dem Markt (obwohl sie sich noch immer rarmacht) und auch Kena: Bridge of Spirits ist nach einigen Verschiebungen nun endlich erhältlich. Wir konnten deshalb endlich herausfinden, was hinter der hübschen Fassade steckt.

Kena ist ein junges Mädchen, das den Toten dabei hilft, ihren Frieden zu finden. Zu Beginn unseres Abenteuers stolpern wir über ein verlassenes Dorf mitten im Wald, in dem uralte Seelen gefangen sind. Unsere Heldin ist mit einem Zauberstab ausgestattet und es ist ihre Mission, dieser Welt, die vom Verfall beinahe völlig dahingerafft wurde, zu helfen. Leider stehen uns dabei eine Menge unangenehmer Geister im Weg. Die Geschichte ist relativ schlicht, dürfte aber trotzdem sowohl Kinder als auch Erwachsene unterhalten.

Die Zwischensequenzen sind vorgerendert und laufen nur mit 24 fps. Ich fand das wirklich nervig, denn das Spiel bietet uns die übliche Wahl zwischen einem Performance-Modus (mit 60 fps) und einer Darstellung mit 30 Bildern pro Sekunde, in der die grafische Detailtiefe etwas höher ausfällt. Wenn wir im Performance-Modus spielen, dann wirken die Zwischensequenzen also sehr ruckelig und auch etwas hässlicher als das tatsächliche Gameplay. Dazu kommt, dass einige der Sprecher nicht wirklich überzeugen und so monoton klingen, als ob sie ihre Texte einfach abgelesen hätten.

Unsere Heldin ist mit einem Zauberstab ausgestattet und es ist ihre Mission, dieser verlorenen Welt zu helfen.

Die Schwächen setzen sich in den Kampfszenen leider fort. Das Kampfsystem ist simpel, ähnlich wie in Star Wars Jedi: Fallen Order. Wir haben leichte und schwere Angriffe und können parieren oder blocken. Irgendwann lernen wir noch ein paar zusätzliche Fähigkeiten, aber bis dahin wirken die Kämpfe sinnlos, da man einfach nur auf die entsprechenden Tasten hämmert, bis Kenas Gegner endlich erledigt sind. Es fehlt den Gefechten an Feedback und ich hatte oft das Gefühl, dass ich einfach nur mit meinem Zauberstab durch die Luft wedle. Das liegt wohl auch daran, dass der Sound in den Konfrontationen nicht richtig überzeugt. Manche Gegner (und Kena übrigens manchmal auch) verursachen nämlich so gut wie gar keine Geräusche.

Es wird an vielen Stellen deutlich, dass es sich hierbei um Ember Labs Debütprojekt handelt und dass sie früher an Animationen und nicht an Videospielen gearbeitet haben. Selbst wenn wir einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen, werden die Kämpfe nicht wirklich besser. Wir treffen immer nur auf kleine Gegnergruppen, die viel zu leicht zu besiegen sind. Die Kämpfe wirken fast, als sollten sie nur für etwas Abwechslung vom Rest der Erfahrung sorgen.

Kena: Bridge of Spirits hat leider auch mehr Spielfehler, als es akzeptabel ist. Einmal konnte ich meine Maske nicht abnehmen, was das Weiterkommen blockiert - das wurde aber glücklicherweise bereits behoben. Es gibt trotzdem noch Bugs, die das Gameplay stören: Zweimal bin ich beim Öffnen einer Kiste steckengeblieben und musste das Spiel neu laden und ein anderes Mal wollte Kena nicht aufhören zu rutschen und beim Springen wurde sie dann in die Luft katapultiert. Das ist alles keine Katastrophe, aber die Menge der kleinen und größeren Pannen stört den Spielfluss und es färbt natürlich auch auf die Gesamterfahrung ab.

Viele wütende Geister stellen sich uns in diesem Abenteuer in den Weg. Zum Glück hat Kena ihren Zauberstab dabei.

Das klingt jetzt sicher nach einem richtigen schlechten Spiel, aber das ist es nicht. Denn was Kena: Bridge of Spirits richtig gut hinbekommt (neben der tollen Grafik), ist die Erkundung der Welt. Es ist eines dieser seltenen Spiele, in denen ihr wirklich alles entdecken wollt, weil alles so wunderschön aussieht. Man kann viele geheime Dinge finden, wenn man später noch einmal in bestimmte Gebiete zurückreist und sich dort genauer nach Bereichen umschaut, die vorher unerreichbar waren. Die märchenhafte Landschaft ist voller Schätze und Seelen, die eure Hilfe brauchen. Auf diese Weise schalteten wir Upgrades für die Kämpfe und schicke Kopfbedeckungen für unsere kleinen, schwarzen Begleiter (die kleinen Blobs habt ihr sicher schon gesehen) frei.

Ember Labs erfindet das Rad nicht neu, aber Kena hat trotzdem viel Persönlichkeit. Am Ende war ich ein wenig enttäuscht von Kena: Bridge of Spirits, wobei die mittelmäßigen Kämpfe mein Hauptproblem waren. Immerhin werden sie etwas fordernder, wenn ihr den Schwierigkeitsgrad erhöht - und da es drei verfügbare Optionen gibt, dürfte das Spiel für alle Altersklassen geeignet sein. Trotzdem hatte ich mit Kena und ihren niedlichen Begleitern viel Spaß. Das Debüt von Ember Labs ist ein vielversprechender Anfang und für den relativ günstigen Preis von 40 Euro bekommt ihr hier ein tolles, etwa zehnstündiges Abenteuer geboten.