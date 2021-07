Kena: Bridge of Spirit kullert sich noch einmal ein, erscheint erst Ende September

In vier Wochen sollte Kena: Bridge of Spirits erscheinen, allerdings haben sich die Entwickler gerade dazu entschieden, den Titel um einen weiteren Monat zurückzuhalten....

Der funkelnde, farbenfrohe und visuell auffällige Titel Kena: Bridge of Spirits durfte während der gestrigen State of Play ebenfalls strahlen. Eigentlich haben wir...

Kena: Bridge of Spirits ist eines der Spiele, auf das sich einige Mitglieder unserer Redaktion in den nächsten Monaten ganz besonders freuen. Der Titel wird aufgrund...

Ember Lab dementiert Gerüchte zur erneuten Verschiebung von Kena: Bridge of Spirits

am 17. November 2020 um 09:34 NEWS. Von Magnus Groth-Andersen

Update, 17. November 2020, 11:12 Uhr: Diese Meldung musste aktualisiert werden, weil sich die Entwickler in der Zwischenzeit zur Sache geäußert haben. Lest in der...