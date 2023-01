Ken Lobb über Goldeneye 007: "Die Zukunft, die ich nie erwartet hätte"

GoldenEye kündigt Veröffentlichungsdatum für Nintendo Switch und Xbox Game Pass an

am 25. Januar 2023 um 16:21 NEWS. Von Alberto Garrido

Die neueste Ergänzung des Nintendo 64-Katalogs in NSO + Expansion Pack und Game PPass ist Rares lang erwartete Portierung des Hybrids und kommt in nur zwei Tagen an.