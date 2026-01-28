Ken Levine enthüllt Judas, dass er 5 Jahre in der F&E gearbeitet hat

HQ

Judas, das kommende Spiel von Bioshocks großem Daddy Ken Levine und seinem Team bei Ghost Story Games, scheint ein unglaublich ambitionierter Titel zu werden. Levine sagt, es sei das "erste Spiel, in dem man einen Charakter wirklich auf eine Weise verkörpert, wie man es nicht getan hat... sagen wir BioShock", und um dieses Maß an Immersion zu erreichen, hat das Team jahrelang nur in Forschung und Entwicklung investiert.

"Als wir angefangen haben, wollten wir nicht einfach einen Ego-Shooter machen. Wir wollten einen Judas -Simulator machen, in dem man nicht nur entscheidet, wie sie in der Geschichte voranschreitet, sondern auch, wem man vertraut und wie man mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen umgeht. Das Wichtigste ist, den Spieler wirklich in den Charakter zu versetzen und ihm ein wenig zu zeigen, wie es ist, auf diesem Schiff zu sein, während die Sonne über der Menschheit untergeht", sagte Levine in einem kürzlichen Interview gegenüber Game Informer.

"Außerdem unterscheidet es sich von anderen Spielen durch die Art, wie wir es bauen (und der Grund, warum wir fünf Jahre nur in Forschung und Entwicklung gearbeitet haben). Wir wollten, dass die Charaktere nicht nur auf wichtige Entscheidungen reagieren, sondern auch deine Handlungsfolgen erkennen und darauf reagieren, bis ins kleinste Detail."

Diese Jahre in R&D halfen, Judas das Schurkensystem zu definieren, das ähnlich wie das Nemesis-System funktioniert, da das Spiel und seine Charaktere sich jeder deinen Entscheidung bewusst sind und darauf reagieren, sodass schließlich ein Charakter dein Antagonist in Judas wird. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für Judas, aber ihr könnt bald mehr über das Spiel erfahren, und im Vorfeld des Starts werden weitere Trailer zeigen, was wir im Spiel erwarten können.