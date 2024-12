Ken Jeong teilt emotionale Verbindung zum Drehbuch von Community

Fans von Community haben Grund zum Feiern, denn der lang erwartete Film, der auf dem Kultklassiker Sitcom basiert, rückt immer näher an die Realität. In einem Gespräch mit TV Insider teilte Ken Jeong, der seine Rolle als urkomisch unberechenbarer Ben Chang wieder aufnehmen wird, seine emotionale Reaktion auf die Lektüre des Drehbuchs mit. Jeong gab zu, dass das Drehbuch Wellen der Nostalgie zurückbrachte, was das Projekt für ihn noch spezieller machte.

Obwohl der genaue Zeitplan für die Produktion unklar bleibt, arbeiten die Besetzung und die Crew Berichten zufolge an den letzten Details. Yvette Nicole Brown hat ebenfalls bestätigt, dass ein vollständiges Drehbuch existiert und deutete an, dass sie in Los Angeles drehen will. Der Community -Film zielt darauf ab, die Magie der Originalserie einzufangen, die den skurrilen Abenteuern einer Gruppe von Studenten am Greendale Community College folgte und zwischen 2009 und 2015 sechs Staffeln lang lief.

Was erhoffst du dir von dem Community Film?