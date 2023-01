Ken Block ist bei einem Schneemobilunfall ums Leben gekommen

HQ

Wer sich für die Welt des Motorsports interessiert, kennt den Namen Kenneth Paul "Ken" Block. Der legendäre Stuntfahrer war bekannt für seine scheinbar unmöglichen und atemberaubenden Stunts, aber leider, wie jetzt auf den Social-Media-Kanälen von Hoonigan berichtet wurde, ist Block bei einem Unfall mit einem Schneemobil gestorben, während er die Wintersaison in Utah, USA, genoss.

Block war vor allem für seine Videos mit Hoonigan bekannt, wo er viele Gymkhana-Driftszenen auf der ganzen Welt schuf, aber auch an vielen anderen Motorsport-Wegen beteiligt war, einschließlich des WRC-Wettbewerbs und sogar in Rennspielserien wie Forza Horizon und Need for Speed, wo er als fahrender Rivale oder öffentliches Gesicht des Herstellers auftrat.

Was Block bei dem Vorfall passiert ist, haben lokale Quellen angegeben, dass er die Kontrolle über sein Schneemobil verlor, während er einen steilen Hügel überquerte, wodurch das Fahrzeug auf ihn fiel. Wir bei Gamereactor sprechen Blocks Familie in dieser schweren Zeit unser Beileid aus.