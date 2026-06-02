Kemuri lässt uns Geister jagen, die sich in aller Öffentlichkeit verstecken

Während Sonys laufendem Stream wurde Kemuri als eines von vielen Spielen angekündigt. Es wird von der äußerst beliebten und charmanten Ikumi Nakamura entwickelt, die sich bei Tango Gameworks einen Namen gemacht hat. Heute arbeitet sie in ihrem eigenen Studio namens Unseen, und deren erstes Spiel ist ein unglaublich stilvolles Third-Person-Actionspiel mit ausgeprägten Anime-Vibes, einem hektischen Tempo und außergewöhnlich gut gestalteten Animationen.

Im Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Yokai-Jägers, der Geister jagt, die sich in unserer realen Welt unter gewöhnlichen Menschen verstecken. Koop-Unterstützung wird ebenfalls versprochen, ebenso wie eine Veröffentlichung im Jahr 2027. Derzeit ist PlayStation 5 die einzige bestätigte Plattform.

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.