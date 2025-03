Kelsey Grammer sagt, dass Ted Danson auftauchen wird, wenn Frasier: Staffel 3 grünes Licht bekommt

HQ

Anfang des Jahres gab Paramount bekannt, dass sie nach zwei Staffeln von Frasier beschlossen haben, die Serie abzusetzen. Aber Kelsey Grammer (der Frasier spielt und produziert) und CBS Studios zeigten Interesse daran, ein neues Zuhause zu finden und die Geschichte von Frasier und seinem Sohn in Boston fortzusetzen.

In einem Interview mit der New York Post spricht Grammer darüber, was schief gelaufen ist, wie es war, einen neuen Sender zu finden, der die Leitung übernehmen kann, und über die Pläne für eine dritte Staffel:

"Der Mann, der bei Paramount Plus gearbeitet hatte, als wir die Serie dort zum ersten Mal verkauften, ging, und so fiel es ihnen irgendwie in den Schoß, die nächste Regierung, ohne sich wirklich bewusst zu sein, was sie damit anfangen sollten. Ich denke, sie haben es irgendwie versucht, aber sie waren nicht besonders leidenschaftlich für das Projekt."

Jetzt möchte er also jemanden, der sich leidenschaftlich für Frasier einsetzt, und er sagt, dass die Einschaltquoten gut waren:

"Wir werden irgendwo landen, wo die Leute leidenschaftlich dabei sind. Hören Sie, es hat ein riesiges Publikum, eine große Fangemeinde, und wenn die Leute wissen, wo sie es finden können, denke ich, dass sie es finden werden."

Grammer verrät auch, dass der Plan ist, dass Ted Danson in einer möglichen dritten Staffel auftaucht. Danson und Grammer waren nicht die besten Freunde, haben sich aber vor kurzem wieder versöhnt, und er spielte den Barbesitzer Sam Malone in Cheers, der Serie, in der die Figur Frasier ihr Debüt gab (bevor er später in den 90er Jahren seine eigene TV-Show bekam).

Wir drücken die Daumen für ein Frasier Comeback, und irgendwann wird David Hyde Pierce als Frasier s Bruder Niles wieder auftauchen müssen - etwas, worauf die Fans definitiv gewartet haben.