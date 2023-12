Kelsey Grammer ist zuversichtlich, dass Frasier eine zweite Staffel bekommt

HQ

Die erste Staffel der neuen SerieFrasier auf Paramount+ endete mit der zehnten Folge kurz vor dem Wochenende. Bisher haben wir noch nichts über eine mögliche Fortsetzung gehört, aber laut Kelsey Grammer selbst - die Frasier spielt - hat die Serie "ein Zuhause bei Paramount+ für mehrere Jahre".

Hier ist, was er in einem Interview mit The Hollywood Reporter

über die Zukunft der neuen Frasier -Serie zu sagen hatte

"Wir haben noch nicht wirklich eine Storyline für die zweite Staffel geknackt. Wir haben uns noch nicht wirklich mit diesem Thema beschäftigt, aber wir werden es wahrscheinlich bald tun. Ich glaube, dass wir bei Paramount+ noch einige Jahre zu Hause sein werden, und wir haben sicherlich mehrere Ideen dafür. Es ist nur das, was sich konkretisiert, und wir sind uns noch nicht sicher, weil die Autoren in den Streik getreten sind, dann die Schauspieler im Streik geblieben sind und alles irgendwie ins Stocken geraten ist. Zumindest haben wir die Episoden unter den Draht bekommen, bevor wir uns einfach einsperren mussten."

Wir hoffen natürlich, dass Grammer Recht hat, aber was denkst du?