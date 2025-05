Kelsey Grammer hat immer noch kein Avengers: Doomsday -Skript gesehen

HQ

Im kommenden Mai können sich die Fans von Marvel wieder auf ein Kinoereignis freuen, denn Avengers: Doomsday wird in Kinos auf der ganzen Welt anlaufen. Der Film befindet sich derzeit in Großbritannien in Produktion, und obwohl wir eine Handvoll Teaser und Leaks darüber sehen, ist es immer noch sehr klar, dass die meisten Darsteller im Dunkeln tappen, was sie in dem Mega-Ensemble tun werden.

Dazu gehört auch Kelsey Grammer, der als Beast zurückkehren wird und seine Bemühungen als die Figur fortsetzt, die kürzlich einen Cameo-Auftritt in einer Post-Credits-Szene in The Marvels hatte.

Im Podcast Literally! With Rob Lowe merkt Grammer an, dass er noch kein Drehbuch für Doomsday gelesen hat, aber dass ihm die allgemeine Vorstellung davon vermittelt wurde, was die Rolle mit sich bringen wird.

"Ich hatte eine erste Einführung in die Idee. Sie sind immer noch sehr geheimnisvoll, was das Drehbuch angeht."

Bevor er dies bestätigte, gab Grammer auch einen Einblick, wie er in die Rolle des Beast zurückkehrte, und erklärte: "Sie haben diesen Film namens The Marvels gemacht, und irgendwo während der Dreharbeiten rief mich jemand an und sagte, würdest du runterkommen und darüber nachdenken, nur ein bisschen Motion Capture mit dir zu machen, und vielleicht stecken wir dich am Ende des Films in so ein Easter Egg Ding."

Grammer weiter: "Das hat man gesehen. Sie brachten den Film in die Kinos und die Reaktion, als sie Beast sahen, war anscheinend ziemlich atemberaubend. Das war meine Eintrittskarte. Eine Weile später riefen sie mich an und sagten: 'Wir glauben, wir wollen dich in einen anderen Film stecken.' Ich bin also wirklich aufgeregt darüber."

