Kelsey Asbille hat 20 Minuten Zeit, um einem Serienmörder in der Netflix-Serie Don't Move zu entkommen

Das Horrorgenre überrascht und beeindruckt immer wieder. Im Rahmen der Geeked Week Proceedings von Netflix hat der Streaming-Riese gerade einen ersten Blick auf einen kommenden Horrorfilm geworfen, der pünktlich zu Halloween debütieren wird. Es heißt Don't Move und hat eine wirklich erschreckende und beunruhigende Prämisse, etwas, das im ersten Trailer auf großartige Weise gezeigt wird.

Im Wesentlichen geht es bei Don't Move darum, dass Kelsey Asbilles Protagonistin ein Gift injiziert wurde, das ihren Körper innerhalb von 20 Minuten lahmlegen und lähmen wird. Sie bekommt dann so viel Zeit, wie ihr Körper verkraften kann, bevor sie sich abschaltet, um einem Serienmörder in den tiefen Wäldern von Big Sur, Kalifornien, zu entkommen, und wie der Trailer zeigt, geschieht dieser Abschaltprozess schrittweise, was bedeutet, dass sie ständig ihre motorischen Funktionen und die Fähigkeit zu sprechen verliert und so weiter.

Schauen Sie sich unten den wirklich gruseligen und brillant geschnittenen Trailer zu Don't Move (ein Film unter der Regie von Brian Netto und Adam Schindler und mit Sam Raimi als Produzent) an. Der Film wird am 25. Oktober auf Netflix erscheinen.