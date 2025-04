Kelly Marie Tran offen für eine Rückkehr als Rose in zukünftigen Star Wars-Projekten

Star Wars Episode XIII: Die letzten Jedi ist einer der umstrittensten Filme der gesamten Reihe. Den Regisseur und die Visionen für die Sequel-Trilogie auf halbem Weg zu wechseln, war zwangsläufig eine schlechte Idee, und das bewies die unmittelbare Reaktion der Fans auf Rian Johnsons Weltraumoper. Einige verteidigen den Film bis zum Anschlag, während andere glauben, dass er der Anfang vom Ende des Franchise war.

Unter all den Dingen, die Die letzten Jedi gehasst wurden, haben nur wenige die Fans so in den Wahnsinn getrieben wie die Figur Rose. Die Figur und Schauspielerin hinter ihr, Kelly Marie Tran, die für ihr plötzliches Auftauchen kritisiert wurde und Finn von der Haupthandlung für die Nebenhandlung um die Canto Bight wegzog, sah sich mit der Art von Hass konfrontiert, die einen für einige Zeit von einem Franchise und vielleicht sogar vom Filmemachen abhalten würde.

Im Gespräch mit CBR verrät Kelly Marie Tran jedoch, dass sie bereit ist, es noch einmal mit einer weit, weit entfernten Galaxie zu versuchen. "Ich empfinde so viel Liebe und Dankbarkeit für dieses Universum und diese Welt", sagte sie. "Ich bleibe so [ein Star Wars-Fan]. Es hat so einen warmen Platz in meinem Herzen, einfach dieses ganze Universum und diese ganze Erfahrung. Und ich kenne den Kontext nicht, in den sich die Dinge fügen müssten, damit Rose zurückkehrt, aber ich kann sagen, dass ich diese Welt einfach liebe."

Wenn man bedenkt, dass Daisy Ridleys Rey bald für eine neue Reihe von Filmen zurückkehren wird, könnten vielleicht mehr Fortsetzungscharaktere ein Comeback erleben. Aber da Roses Rolle in Der Aufstieg Skywalkers bereits massiv gekürzt wurde, scheint es, als ob die Leute hinter dem Franchise den Hass nicht noch einmal riskieren wollen.