Kelly Macdonald und Damien Lewis werden in The Radleys zu Blutsaugern

Es ist eine gute Zeit, um ein Vampir-Fan zu sein. Netflix produziert nicht nur eine animierte Twilight-Serie, und Robert Eggers wird im Dezember sein nächstes großes Kinoepos in Nosferatu debütieren, bevor Lionsgate auch eine vampirische Horrorkomödie auf den Plan hat.

Er ist als The Radleys bekannt und zeigt Kelly Macdonald und Damien Lewis in den Hauptrollen einer durchschnittlichen Vorstadtfamilie, die in Wahrheit und Realität ein viel dunkleres Geheimnis hat, ein Geheimnis, das sich um sie als Vampire dreht. Der Film zeigt, was passiert, wenn ihr Geheimnis schließlich ans Tageslicht kommt und ihr Leben auf den Kopf gestellt wird.

The Radleys wird am 4. Oktober in den Kinos, digital und auf Abruf debütieren, und Sie können den Trailer des Films unten sehen, sowie die vollständige Zusammenfassung.

"Die preisgekrönten Schauspieler Kelly Macdonald (No Country For Old Men) und Damian Lewis ("Billions", Once Upon a Time... in Hollywood) spielen die Hauptrollen in einer schwarzen Komödie über eine scheinbar durchschnittliche Vorstadtfamilie mit einem pikanten Geheimnis: Sie sind Vampire. Bei Tageslicht mögen The Radleys normal erscheinen, aber sie können nur so lange auf ihre natürlichen Gelüste verzichten, bis die blutige Wahrheit an die Oberfläche sprudelt und ihr ruhiges Landleben auf den Kopf stellt."