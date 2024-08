Kellan unterschreibt bei NRG Shock

HQ

Vor etwa einer Woche berichteten wir über die Nachricht, dass Boston "Infekted" Fine die NRG Shock verlassen und von NTMR übernommen wurde, wodurch das Team ein großes Loch in seinem aktiven Kader hat, insbesondere in der Tank-Rolle. Nun, jetzt wissen wir, wer verpflichtet wurde, um diese Lücke zu schließen.

Overwatch League Veteran Kim "Kellan" Min-jae hat bei der Shock als Ersatz-Panzerspieler unterschrieben. Kellan spielte zuvor mehrere Saisons lang für die New York Excelsior, bevor er zurückkehrte, um in der Contenders -Szene für verschiedene Teams anzutreten. Mit dieser Verpflichtung von Shock wird er in der Division Overwatch Champions Series Nordamerika antreten, wenn diese im Laufe des Tages wieder in Aktion tritt.