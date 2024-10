Keira Knightly und Ben Whishaw spielen im Dezember die Hauptrollen in einem Netflix-Spionagethriller

Netflix hat einen Einblick in eines seiner vielversprechenderen Projekte gegeben, das für diesen Dezember geplant ist. Es ist bekannt als Black Doves und ist ein Spionagethriller, in dem Keira Knightly und Ben Whishaw eine Besetzung anführen und als Spionage-/Attentäter-Duo auftreten, das um das Überleben in London um die Weihnachtszeit kämpft.

Die genaue Inhaltsangabe der Serie ist ziemlich verworren und faszinierend und Sie können sie hier sehen: "Black Doves spielt vor der Kulisse des Weihnachtslondons und ist eine scharfsinnige, actiongeladene und von Herzen kommende Geschichte über Freundschaft und Aufopferung. Er folgt Helen Webb (Keira Knightley), einer schlagfertigen, bodenständigen, hingebungsvollen Ehefrau und Mutter - und professionellen Spionin. Seit 10 Jahren gibt sie die Geheimnisse ihres Ehemanns, eines Politikers, an die zwielichtige Organisation weiter, für die sie arbeitet: die Black Doves. Als ihr heimlicher Liebhaber Jason (Andrew Koji) ermordet wird, ruft ihr Spion, die rätselhafte Reed (Sarah Lancashire), Helens alten Freund Sam (Ben Whishaw) hinzu, um sie zu beschützen."

Black Doves wird auch als Weihnachtsserie angesehen, die die gleiche Art von Fans anzapfen möchte, die Die Hard als Weihnachtsfilm betrachten. Es wird actiongeladen und ein wenig witzig sein, und Sie können viel davon im Trailer für die Serie unten in Aktion sehen. Wenn Black Doves Premiere haben wird, beginnt die Show am 5. Dezember.