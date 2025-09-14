Keira Knightley und Kit Harrington schließen sich dem Harry-Potter-Projekt an

HQ

Es wurde bestätigt, dass eine Reihe weiterer Stars eine Rolle bei der bevorstehenden Neuaufnahme der Harry-Potter-Bücher in ihrem Audioformat spielen werden. Neben einer Reihe von großen Namen wie Hugh Laurie, Riz Ahmed und sogar der kommenden Live-Action-Schauspielerin Hermine Granger, Arabella Stanton, die die Rolle wieder aufnimmt, die sie zweifellos zu einem Star machen wird, kennen wir jetzt eine Reihe weiterer interessanter Namen, die das Projekt vorantreiben.

Zu den jüngsten Besetzungsentscheidungen gehört die Verpflichtung von Keira Knightley, die ihr Bestes gibt, um an die epische Leistung von Imelda Staunton als unsympathische Professorin Umbridge anzuknüpfen. Darüber hinaus wird Kit Harrington versuchen, Kenneth Branaghs Professor Lockhart zu verbessern, während Iwan Rheon die Jobs von Professor Lupin von David Thewlis übernimmt und Leo Woodall der nächste Bill Weasley wird und Domhnall Gleeson nachfolgt.

Aber das ist noch nicht alles, denn Simon Pegg wurde als Arthur Weasley, James McAvoy als Mad-Eye Moody, Gemma Whelan als Professor Sprout, Matt Berry als Sir Cadogan, Ruth Wilson als Bellatrix Lestrange und Ambika Mod als Nymphadora Tonks gecastet.

Mit dieser Neuaufnahme im Hinterkopf wird das erste Hörbuch am 4. November erscheinen, bevor jeden folgenden Monat das nächste Buch erscheint, bis alle sieben veröffentlicht wurden.