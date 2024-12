Keira Knightley über die Dreharbeiten zu Sexszenen

HQ

Keira Knightley, die für ihre denkwürdigen Auftritte gefeiert wird, hat kürzlich in einem Interview mit der Times die ikonische Bibliotheksszene aus Atonement (2007) wieder aufgegriffen. Der Moment zwischen Knightley und James McAvoy, der als eine der denkwürdigsten intimen Szenen des Kinos gefeiert wird, wurde zu einem bestimmenden Element des Films. Knightley schrieb seine Wirkung einer akribischen Planung und bewussten Erzählweise zu, was ihn zu einem herausragenden Film in ihrer Karriere machte.

Die Schauspielerin kommentierte auch die sich entwickelnde Darstellung von Intimität in Filmen und merkte an, dass die Branche eine Verschiebung hin zu sorgfältig choreografierten Szenen erlebt hat, bei denen der Komfort der Schauspieler im Vordergrund steht. Mit dem Aufkommen von Intimitätskoordinatoren konzentrieren sich moderne Produktionen auf Szenen, die einen sinnvollen Beitrag zur Charakterentwicklung und Handlung leisten, anstatt Nacktheit um ihrer selbst willen einzubeziehen. Knightley beobachtete in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Rückgang der weiblichen Nacktheit, der durch einen Anstieg der männlichen Nacktheit ausgeglichen wurde, was einen breiteren kulturellen Wandel in der Darstellung auf der Leinwand widerspiegelt.

Eine Studie, die in The Economist veröffentlicht wurde, unterstreicht diesen Trend und zeigt einen Rückgang von Sex und Nacktheit in großen Filmen um 40 % seit dem Jahr 2000. Die Intimität, die es auf die Leinwand schafft, ist jedoch oft grafischer und bewusster, was den Schwerpunkt auf authentisches Storytelling unterstreicht. Knightley, die jetzt für ihre Netflix-Serie Black Doves wirbt, lobte diese Entwicklung als positiven Schritt in der Branche.

Was denkst du über diesen Wandel in der Art und Weise, wie Hollywood mit Intimität umgeht? Bedeutet weniger mehr, wenn es um Storytelling geht?