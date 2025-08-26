Keira Knightley spielt die Hauptrolle im Netflix-Thriller The Woman in Cabin 10

Netflix hat den ersten offiziellen Trailer zu The Woman in Cabin 10 veröffentlicht, einem Psychothriller, der am 10. Oktober Premiere feiert. Der Film ist eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Ruth Ware und zeigt Keira Knightley als Lo Blacklock, eine Journalistin, die an Bord einer luxuriösen Yacht reist. Während der Fahrt wird sie Zeugin eines Mordes, bei dem jemand über Bord geworfen wird - aber als sie Alarm schlägt, wird ihr gesagt, dass keine Passagiere oder Besatzungsmitglieder vermisst werden.

Unter der Regie von Simon Stone sind in dem Film auch Guy Pearce, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw und David Ajala in Schlüsselrollen zu sehen. Der Trailer teasert eine klaustrophobische und nervenaufreibende Atmosphäre an, in der Stone selbst die Kulisse der Yacht als perfekte Bühne für Paranoia und Spannung beschreibt.

Sie können sich den Trailer unten ansehen - aber die Frage bleibt: Ist The Woman in Cabin 10 die Art von Thriller, in die Sie eintauchen möchten?