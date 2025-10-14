Keir Starmer verließ das Haus mit rotem Gesicht, nachdem Trump ihn auf der Weltbühne abgewiesen hatte

HQ

Der britische Premierminister Keir Starmer wurde nach einem unangenehmen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump auf der Bühne während des Gaza-Friedensgipfels am 13. Oktober mit rotem Gesicht zurückgelassen.

Der Moment ereignete sich, als Trump die Länder lobte, die an der Vermittlung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas beteiligt waren. Er wandte sich an das Publikum und fragte: "Wo ist das Vereinigte Königreich, wo ist mein Freund Starmer?"

Starmer antwortete: "Ich bin wie immer direkt hinter Ihnen", woraufhin Trump ihn mit den Worten einlud: "Komm herauf, läuft alles gut?" Als der britische Staatschef auf das Podium zutrat, wandte sich Trump ab und fuhr mit seinen Bemerkungen fort: "Es ist sehr schön, dass Sie hier sind", und ließ Starmer kurz neben sich stehen, bevor er auf seinen Platz zurückkehrte.

Der Austausch löste sichtbares Unbehagen im Raum aus und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, wo die Zuschauer ihn als unangenehm und schwer anzusehen beschrieben. Der Clip wurde bereits millionenfach online angesehen.

Die Interaktion von US-Präsident Donald Trump mit Starmer erfolgte kurz nachdem er seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht hatte, dass er den diesjährigen Friedensnobelpreis, der an die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado verliehen wurde, nicht erhalten hatte.

Im weiteren Verlauf des Gipfels lobte Starmer die Rolle von US-Präsident Donald Trump bei der Erleichterung des Waffenstillstands im Gazastreifen, nannte ihn einen "historischen Moment" und bekräftigte die Unterstützung des Vereinigten Königreichs für die Umsetzung des Friedensplans.