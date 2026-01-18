Starmer: "Zölle auf Verbündete zu verhängen, um die kollektive Sicherheit der NATO zu verfolgen, ist völlig falsch"

HQ

Keir Starmer kritisierte Donald Trumps Drohung, Zölle auf das Vereinigte Königreich und andere europäische Länder über Grönland zu verhängen, bezeichnete die Entscheidung als "völlig falsch" und warnte, dass sie die NATO-Einheit untergraben könnte.

Der US-Präsident sagte, ab dem 1. Februar würde ein 10%iger Zoll auf mehrere NATO-Verbündete, darunter Großbritannien, in Kraft treten, sofern nicht eine Vereinbarung für den Kauf Grönlands durch die Vereinigten Staaten erzielt wird. Er fügte hinzu, dass die Abgabe bis Juni auf 25 % steigen würde, falls keine Einigung erzielt wird.

Keir Starmer // Shutterstock

Starmer sagte, Grönlands Zukunft sei allein eine Angelegenheit der Grönländer und Dänemarks und betonte, dass die Sicherheit in der Arktis ein gemeinsames NATO-Anliegen sei. Die Bestrafung von Verbündeten für gemeinsames Handeln zur kollektiven Verteidigung, so sagte er, widerspreche den Prinzipien des Bündnisses.

Oppositionsführer im gesamten Vereinigten Königreich teilten die Kritik. Der konservative Vorsitzende Kemi Badenoch sagte, Grönlands Souveränität solle nur von seinem Volk entschieden werden, während der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Ed Davey, Trump vorwarf, Verbündete "für das Richtige zu bestrafen".

Der ehemalige hochrangige Diplomat Lord Peter Ricketts forderte die europäischen Regierungen auf, ruhig zu reagieren, und argumentierte, dass die US-Sicherheitsinteressen in Grönland durch Zusammenarbeit mit Dänemark und der NATO und nicht durch Drohungen erfüllt werden könnten. Er sagte, der Fokus solle darauf liegen, gemeinsam zur Bekämpfung der arktischen Sicherheit zu arbeiten, nicht auf einer Eskalation von Zöllstreitigkeiten...