Keir Starmer reist in den Golf, um die Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu fördern

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Keir Starmer wird in den Golf reisen, um Gespräche mit regionalen Staats- und Regierungschefs zu führen, die darauf abzielen, die langfristige Wiedereröffnung der Straße von Hormus nach dem jüngsten Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu sichern.

Starmer begrüßte das Abkommen und bezeichnete es als Moment der Erleichterung sowohl für die Region als auch für die Weltwirtschaft, betonte jedoch die Notwendigkeit, die vorübergehende Pause in eine dauerhafte Lösung zu verwandeln.

Der Besuch findet im Rahmen anhaltender diplomatischer Bemühungen statt, einen der wichtigsten Energiekorridore der Welt zu stabilisieren. Das Vereinigte Königreich koordiniert mit internationalen Partnern, unter anderem durch die Ausrichtung eines kürzlichen Treffens mit mehr als 40 Ländern zur Lösung der Krise.

Trotz der Spannungen mit Donald Trump bezüglich der britischen Haltung zum Konflikt positioniert sich London als wichtiger diplomatischer Akteur bei den Bemühungen, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten und weitere Störungen zu verhindern.

"Gemeinsam mit unseren Partnern müssen wir alles tun, um diesen Waffenstillstand zu unterstützen und aufrechtzuerhalten, daraus eine dauerhafte Vereinbarung zu machen und die Straße von Hormus wieder zu öffnen", sagt er.