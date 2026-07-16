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Keir Starmer, in seinen letzten Tagen als Premierminister des Vereinigten Königreichs, da er nächsten Montag von Andy Burnham abgelöst wird, sagte: "Die Weltmeisterschaft mag vielleicht nicht uns gehören, aber die Falklandinseln definitiv" und dass er hoffe, dass Spanien die Weltmeisterschaft gewinnt.

Starmer unternahm seine letzte Reise in die Ukraine als britischer Premierminister und verfolgte das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien, das mit einer 1:2-Niederlage endete, im Zug. Starmer wurde nach dem Spiel gefragt und insbesondere nach dem Banner, das argentinische Spieler trugen, mit dem stand, dass die Falklandinseln ihnen gehören, und Starmer hoffte, dass die FIFA Maßnahmen ergreife.

Nach dem Spiel hielten argentinische Spieler ein Banner mit der Aufschrift "Las Malvinas son Argentina ", "Die Falklandinseln sind argentinisch", was fast sicher zu einer Geldstrafe für den argentinischen Fußballverband führen wird, da die FIFA allen Spielern, Trainern oder Spielteilnehmern verbietet, politische Botschaften zu zeigen (und es wäre nicht das erste Mal, dass sie für das Zeigen derselben Botschaft bestraft werden).

Keir Starmer unterstützte außerdem einen Kommentar des Wirtschaftsministers Peter Kyle, der die FIFA aufforderte, den argentinischen Spieler zu untersuchen. "Die Weltmeisterschaft ist vielleicht nicht unsere, aber die Falklandinseln definitiv. Unsere Position ist unverändert. Die Selbstbestimmung liegt bei den Inselbewohnern, und unser Engagement für die Falklandinseln wird niemals wanken", sagte Starmers Sprecher. Er fügte hinzu: "Der Premierminister wünscht beiden Teams alles Gute für das Finale, besonders Spanien."

Starmer war sehr begeistert von der Weltmeisterschaft, kündigte ein temporäres Lizenzgesetz an, das es Pubs erlaubte, später zu schließen, damit sie das Spiel gegen Mexiko zeigen konnten, das mitten in der Nacht von Sonntag bis Montag stattfand, und schlug vor, dass es einen Feiertag geben würde, falls England die Weltmeisterschaft gewinne – etwas Positives in seinen letzten Tagen der Premiership... diese wurde durch Thomas Tuchel verkürzt.