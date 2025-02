HQ

Premierminister Sir Keir Starmer hat deutlich gemacht, dass sich das Vereinigte Königreich nicht zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union entscheiden wird, da die Handelsspannungen nach den jüngsten Zollankündigungen von Präsident Donald Trump zunehmen.

Während Trump der Europäischen Union mit Zöllen gedroht und die Zölle gegen Kanada und Mexiko vorübergehend ausgesetzt hat, deutete er an, dass ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich erzielt werden könnte. Starmer, der an hochrangigen Treffen in Brüssel teilnahm, betonte, dass die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu beiden Wirtschaftsmächten weiterhin Priorität habe. Seine Regierung strebt eine engere europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, industrielle Zusammenarbeit und Sicherheit an, ohne jedoch den Handel mit den Vereinigten Staaten zu gefährden.

Der Ausgleich dieser Interessen erweist sich jedoch als schwierig – einige Kritiker befürchten, dass eine tiefere Integration in die Europäische Union die Fähigkeit des Vereinigten Königreichs einschränken könnte, Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten abzuschließen, während andere argumentieren, dass die Distanzierung von der Europäischen Union ein strategischer Fehler ist. Angesichts des drohenden Handelskriegs zwischen Trump und der nervösen Reaktion der globalen Märkte stellt sich die Frage, wie Keir Starmer und das Vereinigte Königreich mit diesem konkurrierenden Druck umgehen werden.