Keine Zeit für Karaoke in der TV-Serie Like a Dragon: Yakuza

Es könnte die traurigste Nachricht des Tages sein. Kiryu und Karaoke gehen in der Spielserie Like a Dragon irgendwie Hand in Hand. Allerdings werden wir in der TV-Serie keinen Baka Mitai hören, zumindest nicht im Moment. Es ist einfach keine Zeit. Wir werden zu Beginn nur sechs Episoden der Serie bekommen, und dann geht es darum, die Charaktere und die Welt aufzubauen.

"Wenn man anfängt, herauszufinden, wie man diese Welt in sechs Episoden zusammenfasst... Es gibt so viel Quellenmaterial, aus dem man schöpfen kann. Da es sich bei dieser Serie um eine Ursprungsgeschichte handelt, wollten wir sicherstellen, dass die Fans emotional mit diesen Charakteren verbunden sind... Es ist eine Balance, die gefunden werden muss zwischen der Welt, die so skurril ist, und diesen Charakteren, die sich für jeden, der die Serie sieht, echt anfühlen müssen", sagte Produzent Erik Barmack in einem Interview mit The Gamer.

Die Serie startet am 24. Oktober auf Amazon Prime Video.