Keine unsterblichen Charaktere in The Outer Worlds

Rollenspiele sind wie kein anderes Genre für spielerische Freiheit prädestiniert und geben uns deshalb verschiedenste Mittel und Wege an die Hand, mit denen wir unsere eigene Geschichte schreiben können. Getroffene Entscheidungen ziehen im Idealfall mitunter gravierende Entscheidungen nach sich, die über Leben und Tod unserer eigenen Spielfigur oder anderer Charaktere bestimmen. Im kommenden Rollenspiel The Outer Worlds von Obsidian Entertainment ist vor dieser Entscheidungsmacht niemand gefeit, da wir selbst die für die Hauptquest-relevanten NPCs töten können.

In einem Interview mit Twinfinite sagte der Senior-Designer Brian Hines kürzlich, dass das Team viel Zeit mit dem Bau eines Systems verbracht habe, das es erlaubt sämtliche vom Computer gesteuerten Spielfiguren zu töten. Das Spiel findet demnach selbst dann einen Weg eine Mission abzuschließen, wenn euer Quest-Geber überraschend getötet wurde.

"Wir haben auch die Möglichkeit [in Betracht gezogen], dass Spieler jeden in dieser Welt angreifen und töten können, [wenn] sie wollen - ihr könnt [das tun]. Eine unserer Designerinnen hat einen Spieldurchlauf, in dem sie allen hilft, die Quest-EP bekommt und [den NPC] anschließend für den maximalen EP-Gewinn tötet (lacht). Abhängig davon, wie das Spiel spielen möchtet, gibt es viele Optionen."

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One, kürzlich haben wir uns in München die ersten beiden Stunden angesehen.