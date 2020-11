Keine Überraschung: Fortnite könnt ihr zum Launch auch auf PS5 und Xbox Series spielen

Epic Games hat der Fortnite-Community gestern ihre Pläne für die nächste Generation offenbart und damit eigentlich niemanden überrascht. Zum Start der Xbox-Series-Konsolenfamilie am 10. November wird der Titel auf den beiden Microsoft-Konsolen bereitstehen, ab dem 19. November dürft ihr das Free-to-Play-Game auch auf der PS5 spielen. Spieler, die in die nächste Generation einsteigen, haben dank der bestehenden Cross-Save-Systeme Zugriff auf all ihre kontoweiten Fortschritte und Einkäufe.

Xbox-Fans können sich auf höher aufgelöste Vegetation, mehr Partikeleffekte in Zusammenhang mit Sprengstoff, natürlichere Simulation von Flüssigkeiten und neue Unwettereffekte freuen. Auf der Series X läuft das Spiel in 4K/60fps, Spieler auf der Series S bekommen Full-HD-1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. In dieser abgespeckten Konsolenvariante sind nur "die meisten" der dynamischen Verbesserungen der Series X enthalten, dafür profitieren beide Microsoft-Konsolen von schnelleren Ladezeiten (im Vergleich zur herkömmlichen Xbox-One-Version).

Die PS5 wird die Peak-Performance der Xbox Series ebenfalls ausführen und die optischen Updates gelten somit auch für Sony-Spieler. Die Hauptunterschiede werden in der Unterstützung des Dualsense-Controllers liegen, da das Spiel Gebrauch vom haptischen Feedback und den adaptiven Trigger machen soll. Auch auf der PS5 werdet ihr kaum Ladezeiten bemerken und alle Next-Gen-Systeme unterstützen Splitscreen mit 60 fps.