Keine Tomahawks: Selenskyj verlässt Treffen mit Trump mit leeren Händen

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Besuch von Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus ohne den von der Ukraine angestrebten Durchbruch endete. Nach Gesprächen, die als freundschaftlich, aber ergebnislos beschrieben wurden, signalisierte Donald Trump, dass er nicht bereit sei, Tomahawk-Raketen zu liefern, und argumentierte, dass die Vereinigten Staaten eine weitere Eskalation mit Moskau vermeiden müssten. Der amerikanische Präsident deutete an, dass Friedensgespräche in Reichweite sein könnten, und sagte, beide Seiten sollten "dort aufhören, wo sie sind". Selenskyj schätzte das Ergebnis zwar realistisch, sprach sich aber für eine Beendigung des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinien aus und nannte dies einen ersten Schritt in Richtung Dialog. Dennoch verlässt der ukrainische Präsident Washington ohne die Langstreckenraketen, auf die er gehofft hatte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!