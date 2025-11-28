Keine Spur von Yoshis Eiern, aber es gibt viele Easter Eggs im The Super Mario Galaxy Movie Trailer

HQ

Endlich bekommen wir einige Details über The Super Mario Galaxy Movie! Shigeru Miyamoto und Chris Meledandri präsentierten den Film und präsentierten den ersten Trailer kürzlich in einer Sondersendung Nintendo Direct, in der auch die neue Sprecherbesetzung und eine neue Handlung vorgestellt wurden.

Aber wir wissen, dass selbst wenn man den Trailer ein paar Mal gesehen hat, viele Details gibt, die einem vielleicht noch nicht aufgefallen sind. Genau wie beim Trailer zuThe Super Mario Bros Movie haben wir uns daran gemacht, jedes Detail und jedes Easter Egg zu analysieren, das die Animatoren gezeigt haben, um Nintendo-Fans wie uns zum Lächeln zu bringen.

1. Bowsers Gemälde ist eine verdrehte Version von Luigis Anwesen, aber mit Mario

Manche sagen, dass das Cover von Luigi's Mansion The Scream von Edvard Munch nachbildet, aber wir sagen eher, es sei von Home Alone inspiriert, wegen seiner Pose und seines Tons. Und genau wie dieses Poster dieses Cover inspiriert hat, malt Bowser Mario (außerdem im Totenkopfanzug von Odyssey ) posierend wie sein Bruder in seinem Solo-Spiel.

Was auch immer die Referenz ist, Bowser scheint sich in dieser kleineren Version von ihm in die Kunst gestürzt zu haben, einem Gefangenen in Peach's Castle. Unterdessen schätzt er das Klavier, auf dem er "Peaches" komponiert hat, und er gießt regelmäßig einen Bonsai, wie wir in den ersten Sekunden des Trailers sehen können.

2. Subtile Anspielungen auf Yoshi's Island, aber ohne Yoshi

Wo ist Yoshi? Jeder Fan fragte sich dasselbe, nachdem er den Trailer gesehen hatte. Trotz jüngster Leaks scheint der reitbare Haustierfreund von Mario in keinem Bild dieses ersten Trailers aufgetaucht zu sein. Allerdings gab es offenbar einige Hinweise auf Yoshis Art und auf Spiele, in denen sie eine wichtige Rolle spielt, wie Super Mario World 2: Yoshi's Island.

Fast alle diese Anspielungen auf Yoshi stammen aus den anderen Gemälden, die Bowser in seinem kleinen Schloss aufbewahrt. Wir sehen sie kurz bevor er mit den Mario-Brüdern spricht. Zum Beispiel sehen wir ein Bild von Yoshi's Island's Bowser Jr. (neben Kamek, dem Antagonisten des Spiels) mit einem Yoshi-Ei mit Armen, was die Besessenheit zeigt, die Bowsers Sohn davon hat. Das große Gemälde, das wir hinten sehen können, zeigt Bowser Jr.s endgültige Gestalt im finalen Kampf (als Kamek ihn in einen wütenden Titanen verwandelt, der "Feuer speit", genau wie sein Vater in Bowser's Fury ).

Es gibt auch ein Three-Headed Piranha Plant Gemälde, den letzten Boss der Stufen 3-8 aus dem SNES-Spiel. Yoshi musste ihn an einer gelb gezeichneten Stelle treffen (subtile Art, die Aufmerksamkeit des Spielers zu erregen), um ihn zu besiegen, zu Staub zu machen und weitermachen zu können.

Es besteht kein Zweifel, dass Yoshi eine Schlüsselrolle im Film spielen wird. Das Fehlen in diesem ersten Clip kann nur bedeuten, dass entweder seine Rolle für die Handlung entscheidend ist oder dass es sogar eine Stimme hat und jemand noch bemerkenswerter als Brie Larson als Rosalina im Cast sein könnte. Was denkt ihr darüber?

3. Der Beweis, dass Bowser ein Herz hat: ein Gemälde seines einzigen treuen Koopa Troopa

Wir alle erinnern uns mit Angst an die Szene im ersten Film, als ein Koopa Troopa, geblendet von Wut während der Kart-Verfolgung um Rainbow Road, sich selbst opferte und sich in eine blaue Hülle verwandelte, um Donkey Kong und Marios Kart zu zerstören. Bowser erinnert sich an seinen Soldaten, und natürlich malte er ihn wie einen Renaissance-Engel, mit einer Harfe und einem Heiligenschein über dem Kopf. Ruhe in Frieden, treue Koopa Troopa.

4. Der Film ist The Super Mario Galaxy Movie, aber er ist komplett inspiriert von Mario Odyssey, Sunshine, Party, Wonder...

Um nicht in einer endlosen Liste von Querverweisen unterzugehen, basiert dieser Film auf vielen Projekten der letzten 40 Jahre Super Mario, genau wie sein Vorgänger The Super Mario Bros. Movie. Neben dem Totenkopfanzug aus Super Mario Odyssey sehen wir auch die Welt der umgekehrten schwebenden Pyramiden, die wir mit Cappy in einer Sequenz begegneten, in der die Brüder mit dem Fahrrad die Dünen überqueren. Tatsächlich gab es neben den Yoshi's-Eier-Keksen kürzlich auch einige Leaks über die Charaktere aus Sand Kingdom aus Odyssey.

Meledandri stellt in der Übertragung den Synchronsprecher Bennie Safdie vor, in einer kurzen Szene, in der Bowser Jr. auf etwas reitet, das wie ein "Mecha" aussieht, sowie auf dem Magic Paintbrush... Super Mario Sunshine wurde in diesem auch zitiert. Ich frage mich, ob das Paintbrush von Professor E. Gadd stammt (er besaß es und ist eine Schlüsselfigur in Luigi's Mansion ), das wir auch noch nicht gesehen haben. Vielleicht in einem zweiten Trailer, wie Yoshi?

In diesem ersten Clip beziehen sich die meisten Kommentare auf Bowser Jr. Neben seinem Sunshine Paintbrush bedeckt eine schwarze Substanz seinen Körper und scheint ihn in etwas Furchteinflößenderes zu verwandeln (genau wie in Bowser's Fury ). Außerdem ist die Maske, die er im Kampf gegen Mario trägt, dieselbe, die er in Super Mario Bros. Wonder trägt, als er sich mit der Wunderblume verwandelt. Hoffen wir, dass diese verrückte Ideengruppe gut umgesetzt wird.

5. Peach sieht aus wie die "Hauptfigur" des Films.

Es gibt nicht nur Objekte oder mögliche Handlungspunkte (die noch auf eine offizielle Bestätigung warten), die im Film aus Super Mario Sunshine referenziert werden, sondern auch Welten, die wir in der Sequenz sehen, in denen Peach mit ihrem Regenschirm gegen die Ninjis kämpft – im besten "Kill Bill Vol.1"-Stil. Während sie die Gegner aus dem Roulette schlägt, erinnert es uns an die Casino aus demselben Spiel. Ist dir auch die Super Smash Bros. -Anspielung in dieser Szene aufgefallen?

6. Wird Rosalina kanonisch Peachs Schwester sein?

Von Prinzessin zu Prinzessin ist Rosalina eine weitere großartige Figur im Film, gesprochen von der "Superfan von Nintendo" Brie Larson, die Samus Aran in Metroid spielen wollte. Sie bewegt ihren Zauberstab kaum, um Megaleg leicht loszuwerden und die Lumas sorgfältig zu bewachen (wir sehen sogar ein Baby Luma mit einer Puppe). So ein wilder Kämpfer wie Peach, und übrigens mit sehr ähnlichen Gesichtsdesigns. Werden die Ursprünge von Peach in den Sternen offenbart?

Übrigens erzählt Rosalinas Buch eine Geschichte über Peach in der Post-Trailer-Szene der Ausstrahlung, doch die Starkinder bevorzugen immer noch die "Klempner"-Geschichte. Gut, gut...