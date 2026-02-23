Keine Sorge, Overwatch s Jetpack Cat sollte diese Woche generft werden

HQ

Gerade ein weiteres Wochenende, an dem ich von einer fliegenden Katze in Overwatch Rangliste terrorisiert wurde? Wir auch. Aber keine Sorge, Veränderungen stehen bevor, und bald sollten wir erwarten, dass Blizzard den Hammer einschlägt und den neuesten Support-Helden mit dem Rest des Casts vereint – oder zumindest versucht, das zu tun.

Dies wurde vom stellvertretenden Spieldirektor Alec Dawson bestätigt, der im Gespräch mit dem Streamer Deemzies bekannt gab, dass Änderungen für Jetpack Cat in Arbeit sind, mit weiteren unmittelbaren Anpassungen für Anfang dieser Woche und größeren Anpassungen, wenn der Midseason-Patch in ein paar Wochen erscheint.

Insbesondere sind es die Perks für Jetpack Cat, die Blizzard am meisten angehen möchte, da die Kombination Claws Out und Territorial momentan am meisten Chaos zu verursachen scheint. Beide Perks werden in den kommenden Tagen generft, und in ein paar Wochen können wir erwarten, dass Territorial sich verabschiedet, stattdessen wird es durch einen neuen Perk ersetzt, der die Aggression der Katzenbedrohung im Spiel dämpfen sollte.

Wie Dawson es erklärt: "Wir werden beide [Claws Out und Territorial] Anfang nächster Woche nerfen und dann in der Mitte der Saison planen, tatsächlich einen neuen Perk hinzuzufügen und auch den Territorial-Perk abzuschaffen. Mit der Aggression, die sie gerade zeigt, kann sie irgendwie gegen jemanden kämpfen, die Krallen benutzen, das E drücken, und sie kann in einem ziemlich kurzen Zeitfenster sehr, sehr tödlich sein. Wir wollen das ein kleines bisschen aus ihr herausholen."

Glaubst du, das wird ausreichen, oder muss Blizzard mehr tun, um der Schreckensherrschaft von Jetpack Cat ein Ende zu setzen?