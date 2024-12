Keine Sorge, James Gunns Superman Film wird keine 3 Stunden dauern

HQ

Wir alle haben gestern den Trailer zu James Gunns Superman Film gesehen, und was auch immer Sie darüber denken mögen, wir haben noch einen langen Weg vor uns und viel zu lernen, bis der Film in die Kinos kommt. Da es in diesem Film viel zu erreichen gibt und viele Comic-Figuren auftauchen, könnten Sie sich ein wenig Sorgen um die Laufzeit machen.

Im Gespräch mit ComicBook.com bestätigte Gunn jedoch selbst, dass die Laufzeit von Superman "weit unter drei Stunden... Unter zweieinhalb." Das mag für manche immer noch lang klingen, aber Zack Snyders Man of Steel hatte eine Laufzeit von 143 Minuten, das sind zwei Stunden und 23 Minuten.

Bryan Singers Superman Returns ging länger, indem er 11 weitere Minuten hinzufügte, um die Zweieinhalb-Stunden-Marke zu überschreiten. Es scheint also, dass Gunns Superman irgendwo dort hineinpassen wird. Wie bereits erwähnt, gibt es dem Publikum in diesem Film viel zu erzählen. Dies ist ein voll ausgearbeitetes DCU in Gunns Superman, mit anderen Helden, die bereits existieren und an der Seite von Supes helfen, den Planeten zu retten.

