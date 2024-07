Keine Nintendo-Konsole hat jemals eine so lange Lebensdauer genossen wie die Switch

HQ

Nintendo kann in vielerlei Hinsicht als Schöpfer der modernen Spielekonsole bezeichnet werden. Sicher, es gab Videospiele vor dem Famicom/NES, aber genau wie es Smartphones vor dem iPhone 3 gab, geht es darum, es am besten zu machen und nicht zuerst, wenn man einen Standard setzen will.

Einige ihrer Konsolen waren sehr beliebt und lebten viele Jahre lang, aber Tatsache ist, dass ihre langlebigste Hardware aller Zeiten diejenige ist, die wir gerade haben. Wie VGC betont, hat keine Nintendo-Konsole jemals so lange gelebt, ohne einen Nachfolger zu bekommen. Die vorherige Nummer eins war das Famicom/NES, das 2686 Tage lebte, bevor es durch das Super Nintendo ersetzt wurde.

Allerdings wurde die Switch am 3. März 2017 veröffentlicht, was bedeutet, dass sie am Donnerstag 2687 Tage erreicht hat - und es ist immer noch kein Nachfolger in Sicht. Wenn Switch 2 nicht vor Ende Mai 2025 veröffentlicht wird, wird die Switch 3000 Tage auf dem Markt überschreiten - und wahrscheinlich einen Rekord aufstellen, der für eine sehr, sehr lange Zeit Bestand haben wird.

Hätten Sie gedacht, dass die Switch so gut abschneiden würde wie vor der Veröffentlichung 2017?