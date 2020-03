Keine neuen Story-Inhalte für Wolcen: Lords of Mayhem im nächsten Quartal

Letzten Monat ist Wolcen: Lords of Mayhem erschienen und das wurde von der wartenden Community der Action-Rollenspiele im Stile von Diablo III, Path of Exile und Co. sehr gut aufgenommen. Der Titel war über vier Jahre lang im Early Access unterwegs und kam mit großen technischen Problemen auf den Markt, woran sich die Fans aber offensichtlich nicht weiter gestört haben. Denn wie das französische Wolcen Studio heute meldet, wurden bis gestern Abend insgesamt eine Million Zugänge verkauft. 35 Euro kostet das Game derzeit auf Steam, die Rechnung könnt ihr selbst aufstellen.

Um diesen Erfolg zu feiern hat der Entwickler eine kleine Infografik veröffentlicht, auf der wir sehen, wie beschäftigt die Wolcen-Spieler in den letzten drei Wochen waren. Im nächsten Quartal will sich das Studio ausschließlich auf die Behebung der aktuellen Probleme konzentrieren und die Spielerfahrung auf anderem Wege optimieren (ohne genauer darauf einzugehen, was genau verändert werden soll). Erst anschließend wird mit der Erarbeitung neuer Spielinhalte für Wolcen: Lords of Mayhem begonnen, heißt es in der Pressemitteilung. Spieler dürfen sich unter anderem auf einen vierten Story-Akt freuen, allerdings heißt es bis dahin erst einmal warten.

