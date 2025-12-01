Keine Mama, kein Weihnachten: Das ist die Prämisse von Oh. Was. Fun, die Prime-Video-Originalkomödie, die am 3. Dezember Premiere feiert

Es ist bereits Dezember, was bedeutet, dass die Feiertagssaison ihren Höhepunkt erreicht, und Sie können in den nächsten vier Wochen viele bunte Lichter, Dekorationen in Rot, Weiß und grellem Grün sowie viele Süßigkeiten erwarten. Und auch viele Familienfilme und romantische Komödien, um deine Zeit zu Hause aufzulockern.

Aber was ist mit denen, die alle Utensilien so aufstellen, dass die Familie die Feiertage immer genießt? Genau, ich spreche von Müttern, und Prime Videos neue Originalkomödie Oh. What. Fun. spiegelt den Kampf einer Mutter wider, die Weihnachtsmaschine am Laufen zu halten, bis sie beschließt, vor allem davonzulaufen und quer durchs Land zu fahren, um einen Traum zu erfüllen.

Der Film ist voll von berühmten Namen wie Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Eva Longoria, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Joan Chen und Jason Schwartzman, was zweifellos eine gute Attraktion sein wird, um diese Stars in Aktion zu sehen, und die Zusammenfassung lautet wie folgt:

"Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) ist der Klebstoff, der ihre chaotische, liebenswerte Familie in jeder Feiertagssaison zusammenhält. Von perfekt glasierten Keksen bis zu sorgfältig verpackten Geschenken – niemand schmückt die Hallen so sehr wie Claire. Doch dieses Jahr, während ihre erwachsenen Kinder und ihr abgelenkter Ehemann in ihre eigenen saisonalen Dramen hineingezogen werden, machen sie einen entscheidenden Fehler: Sie vergessen ihre Mutter. Als sie merken, dass sie verschwunden ist, hat Claire sich bereits auf ein festliches Abenteuer begeben – eines, das weder Kochen, Putzen noch die Koordination des Chaos anderer beinhaltet. Während ihre Familie hektisch versucht, sie zu finden und ihr Weihnachten zu retten, entdeckt Claire wieder, was die Feiertage bedeuten, wenn man endlich frei ist, sich selbst an erste Stelle zu setzen."

Oh. What. Fun. feiert exklusiv am 3. Dezember Premiere auf Prime Video, und den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.