Keine Leaks, keine vagen Daten: Nintendos offizielle Spezifikationen für Switch 2 sind da

HQ

Es ist schwer, nicht begeistert zu sein von dem, was Nintendo heute in der Switch 2 Direct enthüllt. Es stimmt zwar, dass es im Moment nicht viele Spiele in der Präsentation gibt, die noch stattfinden, aber das in Kyoto ansässige Unternehmen hat sich große Mühe gegeben, uns so direkt und intuitiv wie möglich zu zeigen, warum wir den Sprung von unserer alten Switch zu dieser neuen Nintendo Switch 2 wagen sollten.

Performance-Enthusiasten können sich auf etwas gefasst machen, denn Nintendo hat einige besorgniserregende Gerüchte entlarvt und die am meisten erwarteten Gerüchte bei der Präsentation bestätigt.

Zunächst das Offensichtliche. Nintendo Switch 2 hat einen größeren Bildschirm (7,9") als die ursprüngliche Switch (6,2"). Es behält jedoch die gleiche Dickenlinie bei 13,9 mm bei. Darüber hinaus werden wir ein High-Definition-Panel mit doppelt so vielen Pixeln wie das aktuelle Modell und einer Auflösung von 1080p und 120 fps haben. Die Infografik, die verwendet wird, um es auf dem Bildschirm darzustellen, zeigt, dass Marios Sprünge jetzt viel flüssiger aussehen.

Der umstrittenste Moment der Präsentation war die Bestätigung, dass Switch 2 zu LCD-Panels zurückkehren wird, anstatt mit OLED fortzufahren, aber der Grund dafür ist, den Preis anzupassen, um eine Konsole anzubieten, die HDR unterstützt (in einigen unterstützten Titeln).

Bei den magnetischen Joy-Con haben sie die Sticks und die internen SR- und LR-Tasten an jedem Controller vergrößert, um sie für "erwachsenere" Hände und auch für kleinere Hände ergonomischer zu gestalten. Das magnetische Docking soll übrigens robust sein, und ein Knopfdruck auf der Rückseite jedes Controllers genügt, um es aus dem Docking der Konsole zu lösen. Darüber hinaus wird der Mausmodus auf beiden Controllern verfügbar sein.

Die Soundabstimmung ist eine der großen Neuerungen, die Switch 2 in das Nintendo-Ökosystem bringt, da sie es uns ermöglicht, Frequenzen in Höhen, Mitten und Bässen zu modulieren. Es verspricht, sowohl im Dock- als auch im Handheld-Modus gestochen scharf (und 3D) zu sein. Sie zeigten uns auch, wo sich das Mikrofon, das neue Dock und die USB-C-Anschlüsse befanden. Es ist merkwürdig, dass sie eine Webcam gezeigt haben, um eine Verbindung zu einem dieser Anschlüsse herzustellen, also ist dies vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir ein aufgeschlosseneres Nintendo mit der Idee sehen, ihre Titel zu streamen.

Nintendo Switch 2 multipliziert die Basisspeicherkapazität der Switch um 1x8, und wo wir zuvor 32 GB Arbeitsspeicher (im ersten Basismodell) fanden, haben wir jetzt 256 GB Speicherplatz. Darüber hinaus wird 4K-Gaming im Desktop-Modus unterstützt. Das Dock verfügt außerdem über einen zusätzlichen Lüfter, um die Überhitzung zu verhindern, die bei der aktuellen Konsole auftritt.

Wir haben zwar noch nicht das vollständige Datenblatt, aber wir sind sicherlich positiv überrascht von dem, was Nintendo in der Switch 2 zusammengebaut hat.

Was denkst du?